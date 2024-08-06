Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, polis ve jandarma ekipleriyle bir araya geldi.

Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, burada bir takım incelemelerde bulundu. Polis memurları ve jandarma personelleriyle de sohbet eden Kaymakam Seyhan, aynı zamanda çalışmalar hakkında da bilgiler aldı. - ADIYAMAN