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Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne yeni tıbbi biyokimya uzmanı atandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esma Özdemir Anayurt göreve başladı. Anayurt, 115. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında atandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esma Özdemir Anayurt göreve başladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne 115. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kurası kapsamında Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esma Özdemir Anayurt hizmet vermeye başladı.

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Esma Özdemir Anayurt 1996 yılında Konya Bozkır ilçesinde doğdu. 2013 yılında Aksaray Fen Lisesinden mezun oldu. 2019 Yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2020-2024 yılları arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde asistanlık eğitimini tamamladı. 115.DHY ile Nisan ayı itibariyle Gölbaşı Devlet Hastanesinde göreve başladı.

Sağlık alanındaki çıtayı güçlü kadrolar ile her gecen gün biraz daha yukarıya doğru taşıdıklarını ifade eden Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Engin Çatal, "Adıyaman ve ilçelerde sağlık alanında adımızdan söz ettirmek ve hastalarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek için her gecen gün sağlıktaki kalite çıtamızı biraz daha yukarı çekmek için çaba gösteriyoruz. Atanan hekimlerimizle birlikte hekim kadrolarımız güçlenerek sürekli daha ileriye taşımak için el birliğiyle hizmet sunmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarıma ve sağlık ordumuza emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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