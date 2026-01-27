Haberler

Çelikhan'daki Yüzen Adalar Buz Tuttu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Yüzen Adalar, son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı. Gölet yüzeyinin donması ile birlikte, doğal oluşumlar kış mevsiminde farklı bir güzelik sergiliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli doğal miras alanlarından biri olan Yüzen Adalar, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Bölgede son günlerde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, Yüzen Adalar'ın bulunduğu Çat Barajı göleti yüzeyinin donmasına neden oldu. Yaz aylarında hareket eden yapısıyla dikkat çeken adalar, kış mevsiminde ilk kez bu denli geniş ölçekte buz tabakasıyla kaplanmış görüntüsüyle objektiflere yansıdı.

Doğal bir oluşum olarak yüzen adalar

Çelikhan Yüzen Adalar, su yüzeyinde serbest halde hareket edebilen, bitki kökleri ve organik tabakaların zamanla birleşmesiyle oluşmuş doğal adacıklardan meydana geliyor. Gölet üzerinde rüzgarın ve su hareketinin etkisiyle yer değiştirebilen bu adalar, Türkiye'de benzerine az rastlanan doğal oluşumlar arasında yer alıyor. Yüzen Adalar, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekerken, kış aylarında ise farklı bir görünüme bürünüyor. Yoğun kar örtüsü ve don olayları, bölgenin doğal yapısını geçici olarak hareketsiz hale getiriyor.

Meteorolojik verilere göre, Çelikhan ve çevresinde soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

Trump'ın ardından o ülke de İran'ı tehdit etti: Vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar

Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni karar
Kartal'dan dev satış: Tammy Abraham İngiltere'ye gitti, kasaya 21 milyon Euro girdi

Tammy Abraham gitti, Beşiktaş'ın kasası doldu
Düğünde takılan altınları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı

Düğündeki takıları kuyumcuya götüren vatandaşın dünyası başına yıkıldı
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Türk halk müziği sanatçısı Seha Okuş, son yolculuğuna uğurlandı

Kendisi gibi ünlü olan halasını son yolculuğuna uğurladı
Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı

Suriye'de YPG iddiası! Sonunda pes etti, anlaşmayı imzaladı