Adıyaman'da Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Devam Ediyor

Adıyaman'da Zoonoz Hastalıklarla Mücadele Devam Ediyor
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Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde yürütülen koruyucu faaliyetlerle hem hayvan sağlığı hem de toplumun güvenli gıdaya erişimi sağlanıyor.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadelede kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelinde yürütülen koruyucu ve önleyici faaliyetlerle hem hayvan sağlığının korunması hem de toplumun güvenli gıdaya erişimi amaçlanıyor.

Zoonoz hastalıklar, hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve halk sağlığı açısından ciddi riskler oluşturabilen bulaşıcı hastalıklardır. Bu kapsamda Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, sahada titizlikle yürüttükleri çalışmalarla bu tür hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.

İl genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik düzenli aşılama programları, sağlık taramaları, hayvan hareketlerinin kontrolü, hijyen denetimleri ve çiftçi bilgilendirme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Özellikle brusella, şarbon, tüberküloz, kuduz gibi zoonoz riski taşıyan hastalıklara karşı yapılan aşılamalar, hastalıkların önlenmesinde büyük rol oynuyor.

İl Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından düzenli olarak yapılan saha ziyaretlerinde hem hayvan sahiplerine hastalıklar hakkında bilgilendirme yapılıyor hem de bulaşıcı hastalık şüphesi olan vakalar yerinde tespit edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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