Gölbaşı'nda 26 köye ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla 26 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken kırsal bölgelerde ise 25 santime kadar ulaştı. Kardan dolayı ilçeye bağlı Belören Beldesi, Haydarlı, Kösüklü, Yeniköy, Çatalağaç, Küçükören, Hamzalar, Meydan, Karabahşılı, Örenli, Yeşilova, Aşağıazaplı, Bağlarbaşı, Akçakaya, Aktoprak, Yukarıkarakuyu, Cankara, Çataltepe, Akçabel, Yaylacık, Kalemkaş, Çakmak, Aşağınasırlı, Aşağıkarakuyu, Yukarınasırlı ve Gedikli köyü ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanmadığı öğrenildi.

Kapan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN