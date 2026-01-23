Haberler

Gölbaşı'nda 26 köye ulaşım sağlanamıyor

Gölbaşı'nda 26 köye ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 26 köy ve bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10, kırsal alanlarda ise 25 santime kadar ulaştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 26 köye ulaşım sağlanamıyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı dolayısıyla 26 köy ile bu köylere bağlı mezralara ulaşım sağlanamıyor.

Gölbaşı ilçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime ulaşırken kırsal bölgelerde ise 25 santime kadar ulaştı. Kardan dolayı ilçeye bağlı Belören Beldesi, Haydarlı, Kösüklü, Yeniköy, Çatalağaç, Küçükören, Hamzalar, Meydan, Karabahşılı, Örenli, Yeşilova, Aşağıazaplı, Bağlarbaşı, Akçakaya, Aktoprak, Yukarıkarakuyu, Cankara, Çataltepe, Akçabel, Yaylacık, Kalemkaş, Çakmak, Aşağınasırlı, Aşağıkarakuyu, Yukarınasırlı ve Gedikli köyü ile bu köylere bağlı mezralara ulaşımın sağlanmadığı öğrenildi.

Kapan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş

Maçtan sonra ortaya çıkan görüntü! Gol bağıra bağıra gelmiş
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı

Gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
YPG'li teröristlerin öldürdükleri sivilleri saydığı ortaya çıktı

Öldürdükleri insanlara yaptıkları kan dondurdu
Savaş hazırlığı gibi hamle! Trump: O yöne giden çok sayıda gemimiz var

Bomba iddiayı doğruladı: O yöne giden çok sayıda savaş gemimiz var