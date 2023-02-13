Adıyaman'da yerle bir olan 700 yıllık Ulu Cami görüntülendi

Adıyaman'da Dulkadirogulları tarafından 1300'lü yıllarda yapılan ve çeşitli dönemlerde restorasyon gören Ulu Cami depremin etkisiyle tamamen yıkıldı. Adıyaman'daki bir çok cami de depremde büyük hasar aldı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde yıkıcı etkiye neden oldu. Adıyaman da depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Kentte Sümer Meydanında yer alan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem ile tamamen yıkıldı.

1902 YILINDA RESTORE EDİLDİ

Dulkadiroğulları Beyliği zamanında yapılan cami daha sonra birçok kez onarım gördü. Caminin 1902 yılında restore edildiği ve şu anki halini aldığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl bakım ve onarım yapılan Ulu Cami, depremde yerle bir oldu.

FARKLI CAMİLER DE YIKILDI

Sadece Ulu Cami değil birçok tarihi camide de hasar oluştu. Birçoğunun minaresi yıkıldı. Yıkılan minareler camilere zarar verdi. Eskisaray, Yenipınar, Musalla, Kab. Sıratut gibi camilerin minareleri yıkıldı.