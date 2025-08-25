Adıyaman'da Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti

Adıyaman'da Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleşti
Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında yapılan toplantıda, kalıcı deprem konutları ve vatandaş hizmetleri hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Adıyaman Valisi Osman Varol'un başkanlığında düzenlenen Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı, ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkilileri de katılarak, kalıcı deprem konutlarına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, il merkezi ve köylerde hak sahipliği süreci, konut teslimleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki güncel durum ele alındı. Vatandaşlara farklı alanlarda sunulan hizmetlerde karşılaşılan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ayrıca, bundan sonraki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması adına kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Toplantının sonunda, sahada yürütülen faaliyetlerin hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
