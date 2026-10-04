Adıyaman'da Ulubaba Tepesi'ne kurulan UHF rölesi afet haberleşmesi için hizmete girdi

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Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) tarafından Adıyaman'daki amatör telsiz altyapısının güçlendirilmesi ve afetlerde haberleşme kapasitesinin artırılması amacıyla Ulubaba Tepesi'ne kurulan UHF rölesi hizmete alındı.

TRAC Şanlıurfa Şubesi tarafından ruhsatlandırılan ve teknik çalışmaları tamamlanan röle sistemi, Adıyaman'da 2 bin 500 metre rakımlı Ulubaba Tepesi zirvesine kuruldu.

Kurulumun ardından gerçekleştirilen ilk saha testlerinde rölenin Adıyaman'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ın bir bölümünden başarılı şekilde erişilebilir olduğu tespit edildi. Sistemin Osmaniye ve Hatay'ın Antakya çevresinin bazı noktalarında haberleşme sağladığı, Malatya ve Elazığ istikametlerinde gerçekleştirilen testlerden de başarılı sonuçlar alındığı bildirildi.

Rölenin performansının takip edilmeye devam edeceği, tespit edilecek eksikliklerin giderilmesi ve kapsama performansının artırılması amacıyla ilerleyen süreçte yeni teknik çalışmalar gerçekleştirileceği ifade edildi.

Böylelikle farklı bölgeler arasındaki amatör telsiz haberleşmesinin güçlendirilmesi, kapsama alanının genişletilmesi ve özellikle afet ile olağanüstü durumlarda haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Sistemin hayata geçirilmesinde TRAC Adıyaman Temsilcisi TA8CNG Cengiz Gümüş ve Adıyaman'daki amatör telsizciler ile TRAC Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi TA8MOZ Mustafa Özbakır, teknik destek amacıyla bölgeye gelen TA2ZU Efe Özçağlar ve TA1DF Hüseyin Odabaş'ın yanı sıra çok sayıda gönüllü amatör telsizci görev aldı.

TRAC yetkilileri, projeye katkı sunan gönüllülere teşekkür ederek Ulubaba UHF Rölesi'nin bölgedeki amatör telsiz haberleşmesine ve olası afetlerde yürütülecek haberleşme çalışmalarına uzun yıllar hizmet etmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı