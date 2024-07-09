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Adıyaman'da Tütün Hastalığı Taraması Yapıldı

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yetiştirilen tütün fidelerinde hastalık taraması yapıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hastalık semptomları tespit edildi ve gerekli incelemeler için uzman ekipler görevlendirildi. Numuneler analiz edildikten sonra çiftçilere eğitim verilecek.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yetiştirilen tütün fidelerinde hastalık taraması yapıldı.

2024 Yılı tütün üretim sezonunda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan kontrollerde tütün bitkisinde verim ve kalite kaybına yol açan hastalık semptomlarının yoğun olarak tespit edilmesi sebebiyle gerekli hastalık taramasının yapılması amacıyla Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ve Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verildi.

Verilen bilgi sonrası arazide gerekli incelemeleri yapmak ve numune almak için talepte bulunuldu.

Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden bitki hastalıklarında uzman 3 yetkili, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 2 tütün eksperi, bir bitki sağlığı uzmanı ve ilçe müdürlüğümüzden bir mühendisin katılımı ile oluşan heyet; İlçemiz Haceri, Kepir, Bılkık, Kırmızı Gedik, Kurudere, Balıkburnu ve Zerban bölgesinde tütün hastalıkları ile ilgili gerekli inceleme ve kontrolleri yapıldı.

Alınan tütün bitkisi numuneleri Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları tarafından analiz edilip sonuç raporlarının çıkması sonrası çiftçilere eğitim verilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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