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Adıyaman'da Trafik Haftası Etkinlikleri Başladı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ortaokul öğrencileri ve trafik polisleriyle birlikte denetim gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri başladı.

Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ortaokul öğrencileri ve trafik polisleriyle birlikte Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde araçlar durdurularak denetlendi. Kaymakam Seyhan burada yapılan etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Mayıs ayının ilk haftası Trafik Haftası olarak ülkemizde kutlanıyor. Bugün 'de ilçemizde emniyet ve jandarmamızla beraber öğrencilerimizle birlikte yol uygulamasında vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Uyulması gereken kuralları akabinde ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptık. Trafik kazalarını en aza indirmek için ekiplerimizin denetimleri devam edecek" diye konuştu.

Yapılan programa kaymakam Tarık Buğra Seyhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Yaman ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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