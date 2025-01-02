Adıyaman'da Toplum Destekli Polislik Ekiplerinden Bilgilendirme Toplantısı

Adıyaman'da Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret ederek çalışanlara önemli konularda bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen toplantıda dolandırıcılık, telefon ve internet üzerinden yapılan yeni suç yöntemleri, genel güvenlik tedbirleri, güvenli internet kullanımı, 112 ihbar hattı ve doğru kullanım şekilleri, emniyet kemerinin önemi, siber suçlar (SİBERAY) ve evden hırsızlık konuları ele alındı.

Polis ekipleri, hem sözlü bilgilendirme yaptı hem de konuyla ilgili hazırlanan broşürleri katılımcılara dağıttı. - ADIYAMAN