Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor

Gölbaşı'nda soğuk hava etkisini gösteriyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, araç camlarının sabah saatlerinde buzla kaplanmasına neden oldu. Sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce buz temizliği yapmak zorunda kaldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi araçların camlarının buzla kapladı.

İlçede sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, araç camlarının buzla kaplanması nedeniyle güçlük yaşadı. Soğuk hava sebebiyle sürücüler, araçlarını çalıştırmadan önce camlardaki buzları temizlemek zorunda kaldı.

Vatandaşlar ise her sabah araçlarını kullanmadan önce buz temizliği yapmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, soğuk havanın yaşamlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi. - ADIYAMAN

