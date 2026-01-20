Haberler

Şiddetli rüzgar hastane bahçesindeki çam ağacını devirdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hastane bahçesindeki büyük çam ağacını kökünden söktü. Olayda yaralanma olmazken, çevrede panik yaşandı. Yetkililer devrilen ağacın kaldırılması için çalışmalara başladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, hastane bahçesinde bulunan büyük çam ağacını kökünden söktü.

Gölbaşı ilçesinde birkaç gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve dondan dolayı hastane bahçesinde olan bir çam ağacı kökünden söküldü. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, hastane bahçesinde kısa süreli panik meydana geldi. Yetkililer, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.

İlçede gün boyunca etkili olan rüzgarın, çevredeki diğer ağaçlar ve yapılar için de risk oluşturabileceği belirtildi. - ADIYAMAN

