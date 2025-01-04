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Adıyaman'da Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına Kapsamlı Denetim

Adıyaman'da Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığına Kapsamlı Denetim
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Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Ekipleri, kış mevsiminde güvenli sürüş kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından düzenlenen denetimlerde, araç şoförleri ve yolcular bilgilendirildi. Denetimler sırasında, araç şoförlerine kış mevsiminde güvenli sürüş kurallarına riayet edilmesinin hayati önemi vurgulandı. Trafik ekipleri, özellikle kış şartlarında trafik kurallarına uyulmasının kazaların önlenmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirtti.

Denetimlerde yolcular da ihmal edilmedi. Trafik ekipleri, seyahat sırasında emniyet kemeri kullanımının can güvenliği açısından önemine dikkat çekerek, yolculara bu konuda bilgilendirme yaptı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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