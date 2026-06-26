Adıyaman'da cemaate aşure ikramı

Adıyaman İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Adıyaman Şubesi tarafından Muharrem ayı dolayısıyla Emir Sultan Camii'nde cuma namazı sonrası cemaate aşure ikramında bulunuldu, Kitap hediye edildi.

Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlenen programda, cuma namazının ardından cami avlusunda vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Programa yoğun ilgi gösteren cemaat, ikram edilen aşurelerden alırken TDV gönüllüleri ve din görevlileri de dağıtıma destek verdi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar da hediye edildi.

Adıyaman İl Müftüsü Dr. Mehmet Reşat Şavlı da aşure dağıtımına katılarak vatandaşlara kendi elleriyle aşure ikram etti. Şavlı, Muharrem ayının birlik, beraberlik, paylaşma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek, bu tür programların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Vatandaşlar ise düzenlenen programdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Adıyaman İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Adıyaman Şubesine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı