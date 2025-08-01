Adıyaman'da Mobil Göç Noktası Araçları ile Düzensiz Göç Mücadelesi

Adıyaman'da Mobil Göç Noktası Araçları ile Düzensiz Göç Mücadelesi
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Adıyaman'a tahsis edilen 2 adet Mobil Göç Noktası Aracı, düzensiz göçle mücadelede önemli bir işlev üstleniyor. Vali Osman Varol, gözlemlediği çalışmaların göçmen tespitini hızlandırdığını ve toplamda 6 bin 924 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını açıkladı.

Düzensiz göçle etkin mücadele kapsamında Adıyaman'a tahsis edilen 2 adet Mobil Göç Noktası Aracı, göçmen tespiti ve işlemlerinin hızlandırılmasında önemli rol oynuyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, İçişleri Bakanlığı tarafından Adıyaman'a gönderilen bu araçlarda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Varol, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin araç içerisinde göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yaptığını belirterek bu kontroller sonucunda yasal kalış hakkı bulunmayan yabancı uyruklu kişilerin tespit edilerek Geri Gönderme Merkezine alındığını ve sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

26 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Adıyaman'da görev yapan Mobil Göç Noktası Araçlarında bugüne kadar toplam 6 bin 924 yabancıya kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapıldığını açıklayan Vali Varol, bu kişilerden 36'sının düzensiz göçmen olduğunun tespit edildiğini ve haklarında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.

Mobil Göç Araçları sayesinde sahada yürütülen çalışmaların daha hızlı ve etkin bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Vali Dr. Osman Varol, "İlimizde etkin bir şekilde sürdürülen düzensiz göç mücadelesinde, bu araçlar önemli katkı sağlıyor. İlimize 2 adet Mobil Göç Aracı tahsis eden İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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