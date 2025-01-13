Adıyaman'da Mesire Alanındaki Çöp Problemi Tepkilere Neden Oldu

Adıyaman'da, mesire alanı içerisine rast gele atılan çöpler tepkilere neden oldu.

Adıyaman merkeze yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Beşpınar Marina Mesire alanına gelerek burada piknik yapan vatandaşların atıklarını etrafa rast gele atıp bırakması duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Çöp konteynerleri olmasına rağmen banklar üzerine ya da etrafa rast gele atık bırakan vatandaşların daha duyarlı olmaları ve çevrelerini temiz tutmaları istendi.

Bu tür kişilerin tespit edilerek cezalandırılması gerektiğini dile getiren bazı vatandaşlar, "Kentimizde nefes alacağımız bir yer olan Beşpınar Marina Mesire Alanı ne yazık ki kendini bilmez bazı piknikçiler tarafından berbat hale getirilmiş. Yiyip, içip daha sonra pisliklerini etrafa atmak insanlığa sığmaz. Bu tür kişilerin yaptıklarını hayvanlar dahi yapmaz. Çöp kutuları varken çöplerini kutuya atmak yerine etrafa gelişi güzel atmak nedir? Eğer kendileri bu tür ortamları nasıl görmek ve bulmak istiyorlarsa o şekilde bırakmalılar. Çöp konteynerleri var, olmasa dahi bir poşete koyarak yine çöpe atmak üzere kendileriyle götürebilirler. Burası sadece onlara ait bir yer değil burası hepimizin yeri. Çevreyi kirleten kişilere en güzel ceza sadece kirlettikleri yeri değil o bölgenin tamamını temizletmek lazım. Daha temiz bir dünya, daha temiz bir ülke ve daha temiz bir Adıyaman için lütfen çöplerimizi gelişi güzel atmayalım" diye konuştular. - ADIYAMAN