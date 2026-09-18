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Adıyaman’da köy yolu tepkisi

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Adıyaman’da köy yolu tepkisi
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Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyü’nün ulaşımını sağlayan yolun bozuk ve bakımsız olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyü'nün ulaşımını sağlayan yolun bozuk ve bakımsız olması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Adıyaman merkeze bağlı Bebek Köyü yolunda asfaltın yer yer bozulduğu, yol yüzeyinde çukur ve çökmelerin oluştuğu görüldü. Yolun bazı bölümlerindeki bozuklukların özellikle araç sürücüleri açısından ulaşımı güçleştirdiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden çalışma yapılmasını talep etti.

Köy yolunun uzun süredir bu durumda olduğunu ifade eden vatandaşlar, günlük ulaşım sırasında araçlarının zarar görmesinden ve yol güvenliği konusunda yaşanan sıkıntılardan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Yolun özellikle köye giriş ve çıkışlarda vatandaşlara zorluk yaşattığını belirten köy sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak yolun bakım ve onarımının yapılmasını istedi.

Vatandaşlar, "Yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz. Araçlarımızla geçerken büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu soruna bir an önce el atmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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