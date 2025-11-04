Haberler

Adıyaman'da Kırsal Konutlar Yeniden Doğuşun Sembolü Oluyor

Güncelleme:
Adıyaman Valisi Osman Varol, deprem sonrası yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kemerkaya Köyü'ndeki kırsal konutları inceledi ve bu projelerin bölge halkı için yeni bir başlangıcın sembolü olduğunu vurguladı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yapımı tamamlanma aşamasına gelen kırsal konutları inceledi.

Asrın felaketinin ardından yaralarını sarmaya devam eden Adıyaman'da, her geçen gün yeni bir umut filizleniyor. Merkeze bağlı Kemerkaya Köyü'nde inşa edilen köy evleri, yaşanan acıların ardından yeniden doğuşun sembolü haline geldi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Kemerkaya Köyü'nde yapımı büyük oranda tamamlanan kırsal konutları yerinde inceleyerek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Varol, çevre düzenleme faaliyetlerinin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Her bir tuğlasında emek, dayanışma ve umudu barındıran köy evlerinin, sadece birer yapı değil; bölge halkı için yeni bir başlangıcın sembolü olduğunu ifade eden Vali Varol, devletin güçlü desteğiyle yükselen modern ve güvenli konutların, Kemerkaya Köyü'nün geleceğine güvenle bakmasını sağlayacağını vurguladı.

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde önemli bir adım olan kırsal konutlar, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi ve köy yaşamını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni yuvalarının, Kemerkaya Köyü halkına hayırlı, uğurlu ve huzurlu olmasını dileyen Vali Varol, "Her yeni ev, umudun yeniden filizlenmesidir. Güle güle otursunlar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
