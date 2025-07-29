Adıyaman'da İşçilerin Güvenliksiz Çalışması Tepki Çekti

Adıyaman'da, iki inşaat işçisinin metrelerce yüksekte hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışması tepki çekti. Vatandaşlar, iş güvenliğine dikkat çekerek yetkilileri göreve çağırdı.

Olay, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir inşaat alanında meydana geldi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, işçilerin hiçbir koruyucu ekipman (Baret, emniyet kemeri, iskele koruma bariyeri) olmadan yüksek katta binanın dış cephe kısmında çalıştığı görülüyor. Görgü tanıkları, inşaatta herhangi bir güvenlik ağı ya da koruyucu sistem bulunmadığını belirtti.

"İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?" diyen bir vatandaş, benzer manzaraların kentte sık sık yaşandığını ifade etti. Öte yandan, son dönemde Adıyaman'da iş kazalarında artış olduğu belirtildi. - ADIYAMAN