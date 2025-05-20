Adıyaman'da İnşaatta Oynayan Çocuklar Tehlike Saçtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir inşaata tırmanan çocuklar canlarını hiçe saydı.

Kahta ilçesi Ebu Sadık Parkı yakınlarındaki bir inşaatta çocukların canlarını hiçe sayarak oynadığı tehlikeli oyun, endişeye neden oldu.

Olayı fark eden vatandaşlar, durumu cep telefonlarıyla kaydederek yetkililere bildirdi. İnşaat alanının korumasız olması, çocuklar için ciddi risk oluştururken, çevredeki vatandaşlar önlem alınmasını istedi.

Vatandaşların çocuklara seslenip kızması üzerine çocuklar oynadıkları tehlikeli oyunu bırakarak bölgeden ayrıldı. - ADIYAMAN