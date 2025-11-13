Adıyaman'da İnşaatta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Adıyaman'da, bir inşaatın kiriş demirleri arasına giren ve burada sıkışarak çıkamayan Kedi, beton dökümü esnasında son anda fark edilerek kurtarıldı. İşçiler, mahsur kalan kedi için seferber oldu.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın kiriş demirleri arasına giren kedi burada sıkışarak mahsur kaldı. Sabah saatlerinde beton dökümü için gelen işçiler demirlerin arasında kedi sesini duyarak beton dökümünü durdurdu. İşçiler beton altında kalacak olan kediyi kurtarmak için seferber oldu. İşçilerin yaptığı çalışmalar sonucunda kedi, kiriş demirleri arasından güçlükle çıkarıldı. Kedinin çıkarılması ve daha sonra serbest bırakılmasının ardından işçiler beton dökümüne devam etti. Yaşanan o anlar ise işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ADIYAMAN