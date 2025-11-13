Haberler

Adıyaman'da İnşaatta Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir inşaatın kiriş demirleri arasına girip mahsur kalan kedi, işçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı. Beton dökümüne hazırlanan işçiler, kedinin sesini duyunca kurtarma operasyonu başlattı.

Adıyaman'da, bir inşaatın kiriş demirleri arasına giren ve burada sıkışarak çıkamayan Kedi, beton dökümü esnasında son anda fark edilerek kurtarıldı. İşçiler, mahsur kalan kedi için seferber oldu.

Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu üzerinde yapımı devam eden bir inşaatın kiriş demirleri arasına giren kedi burada sıkışarak mahsur kaldı. Sabah saatlerinde beton dökümü için gelen işçiler demirlerin arasında kedi sesini duyarak beton dökümünü durdurdu. İşçiler beton altında kalacak olan kediyi kurtarmak için seferber oldu. İşçilerin yaptığı çalışmalar sonucunda kedi, kiriş demirleri arasından güçlükle çıkarıldı. Kedinin çıkarılması ve daha sonra serbest bırakılmasının ardından işçiler beton dökümüne devam etti. Yaşanan o anlar ise işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.