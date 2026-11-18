Adıyaman'da İndere Karayolu'na düşen kayaları sağlık ekipleri kaldırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman merkez İndere Karayolu'na Karadağ Ormanlık alanından yuvarlanan kaya parçaları düştü. Yoğun trafiğe rağmen herhangi bir araca çarpmayan kayaları, yoldan geçen sağlık ekipleri kazaların yaşanmaması için yoldan kaldırdı.
Adıyaman'da, karayoluna düşen kaya parçalarını sağlık ekipleri kaza olmasın diye yoldan kaldırdı.
Karadağ Ormanlık alan içerisinde yerinden oynayarak yuvarlanan kaya parçaları, Adıyaman merkez İndere Karayolu üzerine düştü. Yoğun araç trafiğinin yaşandığı karayolunda kaya parçalarının her hangi bir araca çarpmaması rahat bir nefes aldırdı. Ambulansla yoldan geçen sağlık ekipleri, kaya parçalarını fark ederek kazaların yaşanmaması için tek tek kaldırdı. Oldukça ağır olan kaya parçalarını taşıyamayan sağlık ekipleri, yuvarlayarak hem şarampole hem de refüje bıraktı. Kayaları yoldan kaldıran sağlık ekipleri daha sonra ambulansla bölgeden ayrıldı.