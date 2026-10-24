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Adıyaman'da ilk kadın ahi seçilen Akar, Besi Bebekleri'ni Japonya'da tanıttı

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Adıyaman'da ilk kadın ahi seçilen Akar, Besi Bebekleri'ni Japonya'da tanıttı
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Adıyaman'da 2026 yılının ahisi seçilen Zahide Durmaz Akar, anneannesi anısına 1997'den beri ürettiği Besi Bebekleri ile yöresel kıyafetleri yaşatıyor. Bebekler New York Üniversitesi'nde tez konusu oldu, Japonya'da tanıtıldı; Akar, kentte yılın ahisi seçilen ilk kadın oldu.

Adıyaman'da 2026 yılının ahisi seçilen Zahide Durmaz Akar, vefat eden anneannesi Besi Sertbaş'ın adını ve yöresel kıyafetlerini yaşatmak için ürettiği "Besi Bebekleri" ile geleneksel kültürü dünyaya tanıtıyor.

Anneannesini 1993 yılında kaybeden Zahide Durmaz Akar, 1997 yılında onun adını yaşatmak amacıyla ahşap bebeklere yöresel kıyafetler giydirmeye başladı. Kendisini büyüten ve çok sevdiği anneannesinin hatırasını yaşatmak isteyen Akar, yaklaşık 30 yıldır el emeğiyle hazırladığı bebeklerle Adıyaman'ın kültürel değerlerini gelecek nesillere aktarıyor.

Besi Bebekleri, Adıyaman yöresine özgü ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel giyim kültürünü yansıtıyor. Bebeklerde başa bağlanan "Kum", üç etekten oluşan "Zubun", bel kuşağı olarak kullanılan "Beni beşte" ve alt giyim parçası "Derbe" gibi yöresel kıyafetler yer alıyor.

El dokuması ve kök boyalı ipek kumaşlar kullanılarak hazırlanan bebekler, yaklaşık 50 ayrı aşamadan geçiyor. Her ayrıntısı özenle işlenen Besi Bebekleri, bölgenin geleneksel giyim kültürünü temsil ediyor.

Zahide Durmaz Akar'ın el emeğiyle hazırladığı Besi Bebekleri, uluslararası platformlarda da tanıtıldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Üniversitesi'nde tez konusu olan bebekler, Japonya'da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı'nda da tanıtıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınav sorusu olarak yer alan Besi Bebekleri, bazı üniversitelerde de araştırmalara konu oldu.

Yaklaşık 30 yıldır anneannesinin ismini ve Adıyaman'ın yöresel kıyafetlerini yaşatmak için çalışmalarını sürdüren Zahide Durmaz Akar, 2026 yılında "Yılın Ahisi" seçildi. Akar, bu unvanla Adıyaman'da yılın ahisi seçilen ilk kadın oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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