Recep İçme Suyu için geniş katılımlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Adıyaman'ın Kahta, Sincik ve Samsat ilçelerine bağlı köylerde içme suyu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla oluşturulan Recep İçme Suyu Grubu için geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta'daki Mustafa Kahtalı (Kahtalı Mıçe) Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız ve Samsat Kaymakamı Hasan İnanç Gökçayır başkanlık etti. Toplantıda içme suyunun köylerdeki en temel ihtiyaçlardan biri olduğunu belirtilerek hizmetlerin planlı ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Toplantıda muhtarlar söz alarak kendi köylerine ilişkin sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Kaymakamlar, köylerin sağlıklı, kesintisiz ve güvenli içme suyuna kavuşması için çalışmaların iş birliği içinde sürdürüleceğini vurgularken, bu kapsamda gerekli yatırım ve teknik desteklerin sağlanacağını ifade etti.

Toplantı, grup bünyesindeki köylere yönelik su yönetimi planlarının ele alınması ve iletişim kanallarının güncellenmesiyle tamamlandı. - ADIYAMAN