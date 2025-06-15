Adıyaman'da Filistin Halkına Destek Mitingi Düzenlendi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla miting düzenlendi. Etkinliğe kadınların gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından organize edilen miting, Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe ilçeye bağlı köylerden gelen vatandaşların yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu da destek verdi. Mitingde konuşan ev hanımı Hülya Saygın, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekerek uluslararası kamuoyunun bu duruma daha duyarlı olması gerektiğini vurguladı. Saygın, "Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalamayız. Hep birlikte sesimizi duyurmalıyız" dedi.

Etkinlikte yapılan diğer konuşmalarda da Filistin'in özgürlüğü için birlik olunması gerektiği ifade edildi. Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları ve destek mesajları içeren pankartlarla meydanı doldurdu. - ADIYAMAN