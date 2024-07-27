Adıyaman'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Mimar Sinan Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, Gölbaşı Caddesi üzerinden Demokrasi Parkı önüne kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları taşıyan grup, İsrail'e karşı sloganlar attı. İsrail'in lanetlendiği yürüyüşte grup Filistin özgür kalana kadar durmayacaklarını, seslerini sonuna kadar çıkaracaklarını söyledi.

Yürüyüş sonrası Demokrasi Parkı önünde basın açıklaması yapan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, "Adıyaman olarak Filistin için buradayız bu akşam. Yorulmayacağız, Filistin özgürlüğe kavuşana kadar bizler meydanlarda olacağız. Filistin'in özgürlüğü için hep beraber burada olacağız. Adıyaman'da ayakta olacağız. Herkese, bütün Adıyaman'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN