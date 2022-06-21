Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - Hüseyin Türkoğlu - Yerel
 - Güncelleme:

Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen bir kişiye 513 bin TL ceza kesildi.

Adıyaman'da ele geçirilen keçi boynuzuna 513 bin TL ceza

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde evinde iki dağ keçisi boynuzu ele geçirilen bir kişiye 513 bin TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Adıyaman Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincik ilçesindeki H.B.'ye ait bir evde dağ keçisi boynuzu olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli H.B.' nin evinde yaptıkları aramada, 2 dağ keçisi boynuzu buldu. Ev sahibi A. B'ye, 500 bin lirası tazminat, 13 bin lira idari olmak üzere toplam 513 bin TL para cezası uygulandı.

Ele geçirilen boynuzlar ise Kahta Milli Parklar müdürlüğe götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Türkoğlu - Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title