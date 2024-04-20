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Adıyaman'da Düzensiz Hurda Taşıyan Tırlara Cezalar Kesildi

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzensiz hurda yükleyen tırlara ceza yazıldı. Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan uygulamada, üzerinde brandası olmayan 13 araca trafiği tehlikeye düşürmekten 17 bin 280 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, uygulamada 93 araç sorgulanırken, 384 kişinin GBT kontrolü yapıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzensiz hurda yükleyen tırlara ceza yazıldı.

Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Gaziantep Karayolu üzerinde kurulan uygulama noktasında hurda taşıyıp üzerinde brandası olmayan 13 araca trafiği tehlikeye düşürmekten 17 bin 280 TL. idari para cezası kesildi.

Ayrıca, uygulamada 93 araç sorgulanırken, 384 kişinin GBT kontrolü yapıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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