Adıyaman'da Depremzedeler İçin Konut İnşaatları İncelendi

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Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremzede vatandaşlar için yapılan konutların inşaat alanını inceledi. Vali, sağlam ve güvenli konutlar inşa ettiklerini belirtti.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremzede vatandaşlara sunularak yapımına başlanılan yerinde dönüşüm alanlarını inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 750 bin TL hibe, 750 bin TL kredi desteği ile depremzede vatandaşlara sunularak yaptırılan ve yapımında sona gelinen 30 dairelik inşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Osman Varol'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği yetkilileri de eşlik etti.

Binalarda incelemeler yapan Vali Osman Varol, "Şehrimize sağlam ve güvenli konutlar inşa ediliyor. Kentimizi afetlere karşı daha dirençli hale getirmenin gayretiyle hafta sonu demeden, mesai mefhumu gözetmeden gayretli çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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