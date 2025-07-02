Adıyaman'da Depremzede Çocuklar İçin Sinema Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman'da Depremzede Çocuklar İçin Sinema Etkinliği Düzenlendi
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Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, depremzede çocuklar ile emniyet personelinin çocukları için anlamlı bir sinema etkinliği gerçekleştirdi.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü, toplum destekli polislik faaliyetleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Besni İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü iş birliğinde, ilçede yaşayan depremzede çocuklar ile emniyet personelinin çocuklarına yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Sinema Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte, çocuklara önce çeşitli oyunlar oynatılarak eğlenceli anlar yaşatıldı. Ardından meslek tanıtımı yapılarak çocuklara polislik mesleği hakkında bilgi verildi. Etkinlik, patlamış mısır ikramı eşliğinde film gösterimi ile devam etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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