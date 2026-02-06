Haberler

Adıyaman'da yıkımın boyutu havadan görüntülendi

Adıyaman'da yıkımın boyutu havadan görüntülendi
Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremin ardından 3 yıl geçmesine rağmen havadan çekilen görüntüler yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Şehirde birçok yapının yıkıldığı ve yeniden inşa çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman'da, depremin hemen ardından ve aradan geçen 3 yıl sonrasında çekilen havadan görüntüler, yaşanan yıkımın büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem sonrası ile depremden 3 yıl sonra aynı noktalardan çekilen dron görüntülerinde, kent genelinde binlerce yapının yıkıldığı, birçok mahallenin tamamen enkaza döndüğü net bir şekilde görüldü. Görüntülerde, deprem öncesinde ayakta olan çok sayıda binanın yerinde artık boş alanlar ve yeni inşa çalışmaları dikkat çekti.

Karşılaştırmalı hava çekimleri, Adıyaman'da yaşanan büyük yıkımı ve kentin geçirdiği dönüşüm sürecini tüm açıklığıyla ortaya koyarken, depremin şehir silueti üzerindeki derin etkisini de gözler önüne serdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
