Adıyaman'da deprem anma etkinliği düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da saat 04.17'de binlerce kişi anma etkinliğine katıldı.

6 Şubat depreminin yıl dönümünde binlerce kişi tekbirler, sloganlar ve dualar ile hayatını kaybeden yakınlarını andı. Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş, protokol üyeleri ile birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve depremde duran Saat Kulesi'nin önünü kadar yürüdü. Depremin olduğu an 04.17'de zamanın durduğu saat kulesi etrafında toplanan kalabalık, saat kulesine karanfil bıraktı. Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi.

Sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. - ADIYAMAN