Üye Girişi
Haberler
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin denetim firması yetkilisi de gözaltında

78 kişinin can verdiği yangına ilişkin kritik isim gözaltında
İmamoğlu'na jet soruşturma

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez jet soruşturma
İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kamu kurumlarına 'Cuma namazı' uyarısı

Adıyaman'da Dağ Keçileri Vatandaşların Kamerasına Yakalandı

Adıyaman'da Dağ Keçileri Vatandaşların Kamerasına Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, kayalıklarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yakalandı.

Adıyaman'ın Sincik ilçe girişinde yoldan geçen vatandaşlar Boğaz mevkiinde kayalıklarda dağ keçisi olduğunu fark etti. Vatandaşlar, kayalıklara tırmanan dağ keçilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bir süre etrafta dolanan dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte dev derbiyi yönetmeye talip olan hakem
img

WhatsApp bu telefonlarda artık çalışmayacak
img

'Bebeği aldır' denince gözyaşlarını tutamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama geldi

Kocaları ilişki mi yaşıyor? İki sosyetik güzelden peş peşe açıklama
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti

Mikrofon uzatılan çobanın gerçek mesleği duyanları kahretti
41 yıl önce söylediği türkü Türkiye'nin dilinde! Küçük kızın son hali

41 yıl önce söylediği türkü şimdi Türkiye'nin dilinde
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.