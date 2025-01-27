Adıyaman'da Dağ Keçileri Vatandaşların Kamerasına Yakalandı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoldan geçen vatandaşlar, kayalıklarda dolaşan dağ keçilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dağ keçileri yoldan geçen vatandaşların cep telefonları kameralarına yakalandı.
Adıyaman'ın Sincik ilçe girişinde yoldan geçen vatandaşlar Boğaz mevkiinde kayalıklarda dağ keçisi olduğunu fark etti. Vatandaşlar, kayalıklara tırmanan dağ keçilerini cep telefonlarıyla görüntüledi.
Bir süre etrafta dolanan dağ keçileri daha sonra gözden kayboldu. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel