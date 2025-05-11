Adıyaman'da Çölyak Haftası Etkinliği: Down, Otizm ve Çölyaklı Çocuklar Glütensiz Kek Yaptı

Dünya Çölyak Haftası nedeniyle Adıyaman'da down, otizm ve çölyaklı çocuklar birlikte glütensiz kek yaptı.

Adıyaman Çölyak Derneği tarafından Adıyaman Üniversitesi'nin gastronomi ve aşçılık bölümü atölyelerinde, 9-15 Mayıs Çölyak Haftası nedeniyle etkinlik gerçekleştirdi. Farkındalık oluşturmak adına çölyaklı çocukların yanında down ve otizmli çocuklarda bu etkinliğe katıldı.

Şef İbrahim Ulusoy'un davet edildiği etkinlikte, çocuklar birlikte kek yaptı. Kek yapan çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kek yapmanın mutluluğunu yaşadı. Şef İbrahim Ulusoy'un tarifiyle yapılan glütensiz kekler daha sonra ikram edildi.

Adıyaman Çölyak Dernek Başkanı Saime Aytemir, yapılan etkinliğin farkındalık oluşturmak adına çok önemli olduğunu, bu tür sosyal faaliyetlerin devam edeceğine işaret etti. - ADIYAMAN