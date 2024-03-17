Adıyaman'da Büyük Beğeni Alan Tiyatro Oyunu

Adıyaman'da, "Bir eski zaman hikayesi" adlı tiyatro oyunu izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Adıyaman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleştirilen tiyatroya Adıyaman Valisi Osman Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş ile çok sayıda kişi katıldı.

Büyük beğeni alan "Bir eski zaman hikayesi" adlı tiyatro oyunu izleyicilerden tam not aldı. Yapılan tiyatro oyunu sonrasında Vali Osman Varol, oyunculara plaket takdim ederek teşekkür etti.

Vali Varol, "Güzel bir tiyatro gösterimini Adıyamanlı hemşerilerimizle buluşturan Adıyaman üniversitemizi ve emeği geçen oyuncularımızı tebrik ediyoruz" sözlerini kullandı. - ADIYAMAN