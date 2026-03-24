Haberler

Adıyaman'da aranan 41 şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da gerçekleştirilen polis operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 41 kişi yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili 2 tutuklama yapıldı.

Adıyaman'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 41 kişi yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan uygulamalarda, 4'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 41 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 42 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 120,58 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

