Adıyaman'da aranan 41 şahıs yakalandı, 13'ü tutuklandı

Adıyaman'da polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 41 kişi yakalandı, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız sürdürüldü.

Yapılan uygulamalarda, 4'ü hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 41 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise toplam 42 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 120,58 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı