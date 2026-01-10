Haberler

Adıyaman'da, sis etkili oldu

Adıyaman'da, sis etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Çelikhan Karayolu'nda aniden bastıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zorlu anlar yaşadı. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Adıyaman'da aniden bastıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolunda öğle saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yolda, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Çoğu sürücü, başka sürücülerin kendilerini fark etmesi için ikaz lambalarını yakarak yavaş yavaş ilerledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle
Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz

Demet Akalın ile Blok3 birbirine girdi: Saygısız, terbiyesiz