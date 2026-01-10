Adıyaman'da, sis etkili oldu

Adıyaman'da aniden bastıran sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolunda öğle saatlerinde başlayan yoğun sisten dolayı görüş mesafesinde düşüş yaşandı. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yolda, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Çoğu sürücü, başka sürücülerin kendilerini fark etmesi için ikaz lambalarını yakarak yavaş yavaş ilerledi. - ADIYAMAN