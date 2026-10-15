Adıyaman'da adli kolluk toplantısında koordinasyonun güçlendirilmesi görüşüldü

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kolluk hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Özgür Celbek'in talimatları doğrultusunda, Cumhuriyet Başsavcılığı konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Ergezen başkanlık etti. Toplantıya Müracaat Cumhuriyet Savcısı Zeynel Abidin Bayar, Genel Soruşturma Bürosu Cumhuriyet savcıları Selime Özsever, Ahmet Durusoy, İlker Aşıçbaşı, Hami Civelek, Hasan Gül ve Emre Can Özcan ile Adıyaman il ve ilçe kolluk teşkilatlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, adli soruşturmaların mevzuata uygun, eksiksiz ve en kısa sürede tamamlanması için adliye ile kolluk birimleri arasındaki bürokratik süreçlerin azaltılması ele alındı. İl genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli işlemler ile suç ve suçluyla mücadele kapsamında alınan önleyici ve adli tedbirler de değerlendirildi.

Vatandaşların adli makamlara başvuruları ve kolluk birimlerindeki ilk işlem süreçlerinde karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi üzerinde durulan toplantıda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatların kolluk birimlerince zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi konuları görüşüldü.

Toplantıda, Adıyaman'da adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı ile kolluk birimlerinin eş güdüm ve kararlılık içerisinde çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı