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Adıyaman'da 80 bin depremzede çocuk psikososyal destek aldı

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TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu tarafından, Adıyaman'da 80 bin çocuğun deprem sonrası psikososyal destek aldığı açıklandı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu tarafından, Adıyaman'da 80 bin çocuğun deprem sonrası psikososyal destek aldığı açıklandı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, komisyon üyeleri AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, deprem bölgesinde çeşitli inceleme ve temaslarda bulunuyor.

Komisyon üyelerinin Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve Hatay'da çeşitli temaslarda bulunacak.

Bölgede ziyaretin ilk durağı olan Adıyaman'da Vali Osman Varol'u ziyaret eden TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyon

Başkanı ve üyeleri, daha sonra çeşitli kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle toplantı yaptı. Deprem sonrası çocuklara yönelik yapılan çalışmaların bilgilerini aldı.

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, basın açıklaması yaptı.

Başkan Radiye Sezer Katırcıoğlu, "6 Şubat depremlerinde hasar gören illerimizi ve afetlerin şüphesiz en büyük acısını yaşan çocuklarımızı ziyaret etmek için geldik. Deprem sahasında çalışmalarımızı yürütürken aklımıza gelen en çok şey depremden etkilenen çocuklarımızın durumu olmuştur. Çünkü sahada bizzat görüyorsunuz. Yetişkinler bu acıyı en derinden yaşasalar bile hayat motivasyonlarını bir şekilde sağlayabiliyor ve sorumluluk alarak bu süreci atlatmaya çalışabiliyorlar. Ancak çocuklarımız maalesef yaşanan olaylara ne ile karşılaştıklarını bilmeden bakıyor ve hayatlarında ilk kez ölümle tanışıyorlar. Bir çocuğun ölümle tanışması bununla yüzleşmesi kaldırabileceği bir durum değil. Bugün Gazze'deki çocuklar nasıl İsrail'in yıkımlarıyla karşılaşıyorsa 6 Şubat'ta da bizim çocuklarımız doğanın yıkımlarıyla karşılaştılar" dedi.

"80 bin çocuk psikososyal destek gördü"

Başkan Katırcıoğlu konuşmasının devamında, "Adıyaman'da ki çocuklarımızla ilgili birkaç veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Adıyaman'da 213 bin çocuk var ve ekipler 293 bin görüşme yapmış. Yani bir çocukla birkaç kez görüşme sağlanmış. Adıyaman'da 563 öksüz ve yetim çocuğumuz var. 38 koruyucu ailemizde 56 çocuğumuz mevcut. Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak, Çocuk Hakları Komitesi kurulmuş ve bu komitede bin 626 çocuk yer almış. Bu konuda önemli bir birliktelik sağlanmış

Konteyner kentlerimizde 66 bin kişi yaşıyor. Kırsaldakilerle beraber toplamında 110 bin kişi burada yer alıyor. Bunların 15 bin 560'ı çocuk, yani bu hizmetler aslında bu kadar çok sayıda ki çocuğa rahatlıkla ulaşabiliyor. 80 bin çocuk psikososyal destek almış. Bu da çok kıymetli ve çocukların bu konteyner kentte hem eğitimleri ve sınava hazırlama noktasında çok önemli destekler aldıkları verilen bilgilerde görülüyor" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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