Adıyaman'da 3.8 Şiddetinde Deprem Korkuttu

Adıyaman'da 3.8 Şiddetinde Deprem Korkuttu
Güncelleme:
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Arıkonak Köyü olan sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası panik yaşandı ancak can veya mal kaybı bulunmuyor.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sincik ilçesi Arıkonak Köyü olan deprem saat 05.04'de yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Sincik merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
