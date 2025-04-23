Adıyaman'da 23 Nisan Kutlaması: Öğrenci Defne Lara Taşkın Temsili Vali Oldu

Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Birsen Esensoy İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Defne Lara Taşkın'a devretti.

Valilik makamını devralan Temsili Vali Defne Lara Taşkın, Adıyaman ile ilgili bazı konular hakkında bazı kurum amirlerini telefonla arayarak talimatlar verdi.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Defne Lara Taşkın, "Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri misafir ettikleri için Vali Osman Varol'a tüm çocuklar adına teşekkür ediyor tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor, çocukların mutlu ve huzurlu olduğu bir dünya temenni ediyorum" dedi.

23 Nisan'ın Milli iradenin hakim olduğu, bağımsızlık ve demokrasinin temellerinin atıldığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirten Vali Osman Varol, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen bu bayram aynı zamanda çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin tüm dünyaya ilan edildiği eşsiz bir bayramdır. Yarının büyük ve güçlü Türkiye'si gençlerimizin ve çocuklarımızın omuzlarında yükselecektir. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Hayatımıza anlam katan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, bayramın dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN