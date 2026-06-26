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Hastane yanında görülen yılan paniğe neden oldu

Hastane yanında görülen yılan paniğe neden oldu
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Adıyaman'da hastane yanında görülen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, vatandaşlarda paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğaya bırakıldı.

Adıyaman'da, hastane yanında görünen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında bir yılanın olduğunu fark eden vatandaşlar bir anlık korkuya kapılarak itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan yılandan dolayı kısa süreli panik yaşandı. Yılan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrollü bir şekilde yakalandı. Yılan daha sonra yerleşim alanına uzak bir mesafede ekipler tarafından doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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