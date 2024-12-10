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Adıyaman Barosu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlaması

Adıyaman Barosu'ndan 10 Aralık İnsan Hakları Günü Kutlaması
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Adıyaman Barosu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü düzenlediği basın açıklamasıyla kutladı. Baro Başkanı Bilal Doğan ve avukatların katıldığı etkinlikte, insan haklarının evrensel onuru ve özgürlük çağrısı vurgulandı.

Adıyaman Barosu tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlandı.

Adıyaman Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasına Adıyaman Barosu Başkanı Bilal Doğan ve avukatlar katıldı. İnsan Hakları Evrensel Sözleşmesi imzalanmasının üzerinden tam 76 yıl geçtiğini belirten İnsan Hakları Merkezi Başkanı Avukat Aysun Avcı, "Sözleşmenin ilan edildiği 1948 yılında, II. Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında uluslararası toplum tarafından 'özgürlük, adalet ve barış' için insan onurunun ve haklarının tanındığı evrensel bir düzen kurulmasına karar verildi. Sözleşmenin söylediği üzere, insan haklarının tanınmaması ve bu hakların hor görülmesi yüzünden barbarca eylemler yapılmış ve bu durum insanlık vicdanını isyana yöneltmişti. Sözleşmenin nihai amacı korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanlar için özgürlüğe sahip olacakları bir dünyaydı. Biz de buradan ilan ediyoruz ki Adıyaman Barosu olarak vatandaşların vermiş olduğu bu sesi, toplumun özgürlük, adalet ve barış çağrısını duyuyoruz. Adıyaman Barosu olarak hukuk devletinin tüm kurumlarıyla işler hale geldiği bir ülke için çalışmaya, özgürlük ve insan hakları taleplerini yükselten vatandaşlarımızın yanında olmaya söz veriyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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