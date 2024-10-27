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Adını taşıyan okuldan 'Şehit Cennet Yiğit' marşı

Adını taşıyan okuldan 'Şehit Cennet Yiğit' marşı
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15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'e ismini taşıyan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu tarafından marş yazıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'e ismini taşıyan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu tarafından marş yazıldı. Bestesi tamamlanan marş için özel olarak klip hazırlanırken, marş dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

15 Temmuz darbe girişiminde görev yaptığı Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in baba ocağında bulunan 'Şehit Cennet Yiğit' müzesine vatandaşların yoğun ziyareti sürüyor. İsmini taşıyan Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğretmenleri tarafından yazılan ve bestelenen marş ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 'Şehit Cennet Yiğit' adına bestelenen ve öğrencilerin yer aldığı marşa özel olarak klip çekilirken, marş dinleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit ve babası Yahya Yiğit de şehit kızları için hazırlanan marşı dinlerken, duygularına hakim olamadı.

Şehit Cennet Yiğit adına yapılan marşın Türkiye'de ilk olduğunu söyleyen Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Müdürü Murat Andaç; "Biz basketbolda da, okçulukta da birçok alanda Kayseri'de iyi bir okuluz. Aktif bir okuluz. Düşümdüm ve eksik olarak okulumuzun bir marşı olmadığını düşündüm. Marş yapalım diye düşündüm. Bunu öğretmen arkadaşlarıma söyledim. Sağ olsunlar Türkçe öğretmelerimiz Kasım bey ve Aydın Bey, marşımızın söylerini yazdılar. Müzik öğretmenimiz Selçuk hocamızda marşın bestesini yaptı. Bugünde burada marşımızın klibini çektik. Aynı zamanda da Milli Eğitim Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Kaymakamlığımız tarafından bize gelen yazısında şehitleri ziyaret ediyoruz. Bugün de Şehit Cennet Yiğit ana evimize ziyarete geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Huriye annemize daha önce bu marşı paylaştım. Kendisi çok duygulandı ve ağladı. Yahya beyde çok memnun oldular. Çok teşekkür ettiler. Bol bol dua ettiler. Biz vatanımız için ne yapmamız gerekiyorsa hazırız. Şu anda içerisinde bulunduğumuz yüzyıl Türkiye yüzyılı. Milli Eğitim Bakanlığımızın da Maarif Modeli var. Bu modelimizin de hedefi vatan millet sevgisi. Amacımızda bu yönde çocuklarımızı yetiştirmek" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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