Adilcevaz'da Şimşekler Geceyi Aydınlattı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağmur ve fırtına sonrası çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Vatandaşlar, bu görsel şöleni cep telefonlarıyla kaydetti.
Adilcevaz'da şimşekler geceyi aydınlattı
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, etkili olan yağmurun ardından çakan şimşekler geceyi aydınlattı.
Adilcevaz'da etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, gece saatlerinde çakan şimşekler, adeta geceyi gündüze çevirdi. Şimşeklerin çakması sırasında meydana gelen manzara ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Yerel