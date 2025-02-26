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Adem ve Nuray Yılmaz, Yaren Leylek için Sağlığına Kavuştu

Adem ve Nuray Yılmaz, Yaren Leylek için Sağlığına Kavuştu
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Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde yaşayan Adem ve Nuray Yılmaz, Yaren leylekle olan dostlukları sürerken, Bursa Şehir Hastanesi'nde başarılı bir safra kesesi ameliyatı geçirdiler. Yılmaz çifti, bu yıl da Yaren leyleği karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.

Karacabey'in Eskikaraağaç köyünde ikamet eden ve her yıl Mart ayında kendisini ziyaret eden Yaren leylekle özdeşleşen Adem Yılmaz ve eşi Nuray Yılmaz, Bursa Şehir Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı oldu. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Serhat Güner ve Op. Dr. Emine Büküm tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyat sonucu sağlığına kavuşan Yılmaz çifti, bu yıl da Yaren leyleği karşılayacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

14 yıldan beri Yaren leylekle arkadaşlığı olduğunu dile getiren Adem Yılmaz, "Her yıl Yaren leylek Mart'ta gelir. Ağustos'un sonuna kadar beraber balık avlayıp onu doyurup yavrularını büyütüp tekrar doğaya gönderiyoruz. Bu yıl gelmesine bir ay varken rahatsızlandım. Müthiş bir ağrıyla Karacabey Devlet Hastanesi aciline gittim. Beni oradan Bursa Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler. Doktorlarımız Osman hocam, Emine hocam ve diğer sağlık çalışanları başarıyla ameliyatımızı yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şu anda çok şükür sağlığımıza kavuştuk. Bu yıl da Yaren leyleğimizi daha sağlıklı şekilde besleriz, daha iyi ilgilenirim, daha da onu da mutlu ederim, kendim de mutlu olurum" şeklinde konuştu.

"Yaren leyleğe sağlıklı bakacağız"

Ameliyatın başarılı geçtiğini ve sağlığına kavuştuğunu vurgulayan Nuray Yılmaz ise, "Bir ay sonra da Yaren leyleğimiz gelecek. Adem amcan tura çıkınca akşamüstü geliyor. Onun evde olmadığı günlerde ben bahçeye iniyorum, buzdolabından balıkları alıyorum ve Yaren leyleği besliyorum. Besleyince ben de mutlu oluyorum. O da karnını doyurup yavrularının yuvasına gidiyor. Ameliyatımızı başarıyla olduk. Sağlıklı olarak biz de köyümüze dönüp, bir ay sonra Yaren Leylek gelecek ve ona sağlıklı olarak bakmak istiyoruz" dedi.

Yılmaz çiftinin ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Serhat Güner ise, "Adem amca ve eşine kapalı safra kesesi ameliyatı yaptık. Yaren leyleğin Karaağaç köyüne gelip sürekli her sene ziyaret ettikleri, basında da popüler olan bir amcamız. Safra kesesiyle ilgili yakınmaları vardı. Şiddetli karın ağrısı geçirmesi üzerine Karacabey'e gitmiş, Karacabey'de yapılan tetkiklerinde safra kesesi iltihaplanması tespit edilmesi üzerine Başhekim Yardımcımız Emine Büküm ile beraber değerlendirdik ve ameliyat olmalarına karar verdik. Eşinde de aynı şikayetler vardı. Biz ikisini de aynı anda kapalı olarak safra kesesi ameliyatı yaptık. Az önce de vizitlerini yaptık, ikisini de sağlıklı olarak taburcu ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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