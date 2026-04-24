Add Soma Şubesi'nden, 25 Öğrenciye Ücretsiz Matematik, Türkçe ve Biyoloji Kursu

Atatürk Düşünce Derneği Soma Şube Başkanı Önder Adar yaptığı açıklamada, "Soma ADD Şubesi olarak Atatürk ve Atatürkçülük konusunda bilimsel, toplumsal ve ilerici bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Soma’da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize yönelik biyoloji, matematik ve Türkçe kursu açtık. Amacımız çocuklarımızı çağdaş eğitim anlayışıyla üniversitelere hazırlamak ve gelecekte Türkiye’nin önemli noktalarında görev almalarını sağlamaktır" dedi.

Haber: Osman BEKAR

(MANİSA) - Atatürk Düşünce Derneği Soma Şube Başkanı Önder Adar yaptığı açıklamada, "Soma ADD Şubesi olarak Atatürk ve Atatürkçülük konusunda bilimsel, toplumsal ve ilerici bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Soma'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize yönelik biyoloji, matematik ve Türkçe kursu açtık. Amacımız çocuklarımızı çağdaş eğitim anlayışıyla üniversitelere hazırlamak ve gelecekte Türkiye'nin önemli noktalarında görev almalarını sağlamaktır" dedi.

Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Soma Şubesi, 15 üniversite öğrencisine burs, 165 lise öğrencisine ise giyim desteği sağladı. ADD Soma Şubesi ayrıca liseler arasında "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu yarışmalar düzenledi. Soruların Nutuk'tan hazırlandığı yarışmalarla öğrencilere Atatürk'ün düşünce dünyasının aktarılması amaçlandı. Üniversite sınavı öncesinde ise 25 öğrencinin katıldığı matematik, Türkçe ve biyoloji derslerinden oluşan ücretsiz hazırlık kursu başlatıldı.

Dernek Başkanı Önder Adar, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Soma ADD Şubesi olarak Atatürk ve Atatürkçülük konusunda bilimsel, toplumsal ve ilerici bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün Soma'da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize yönelik biyoloji, matematik ve Türkçe kursu açtık. Amacımız çocuklarımızı çağdaş eğitim anlayışıyla üniversitelere hazırlamak ve gelecekte Türkiye'nin önemli noktalarında görev almalarını sağlamaktır."

Eğitimde fırsat eşitliği, Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı en önemli miraslardan biridir. Özellikle çocuklarımızı cemaat ve tarikatların elinden kurtarmak, onları Atatürk'e layık, çağdaş bir eğitimle dünyaya hazırlamak başlıca vazifemizdir. Bugün 25 öğrencimizle başlattığımız bu kursu, önümüzdeki dönemlerde sayıyı artırarak devam ettireceğiz."

Kaynak: ANKA
