ADD Edirne Şubesi'nden PKK'nın Fesih Açıklamasına Sert Tepki

ADD Edirne Şubesi'nden PKK'nın Fesih Açıklamasına Sert Tepki
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Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi, PKK'nın fesih kararı ve açıklamasına karşı basın toplantısı düzenleyerek, bildiriyi tarihi gerçekleri umursamayan bir küstahlık belgesi olarak nitelendirdi.

(EDİRNE) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi, PKK'nın fesih açıklamasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Atatürk'ü ilke ve devrimlerini, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' tanımını reddedip tarihi gerçekleri umursamayarak Türk milletine hakaret eden bir küstahlık belgesidir" denildi.

ADD Edirne Şubesi, PKK'nın fesih kararı ve açıklamasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, Edirne Şube Başkanı Celil Özcan, Memleket Partisi Edirne İl Başkanı Süheyl Tuçyürek ve dernek üyeleri katıldı.

"Türk Milleti'ne haraket eden bir küstahlık belgesidir"

Açıklamayı okuyan Dernek Saymanı Gökay Bilgin, şunları söyledi:

"Bu bildiri; emperyalizme karşı kazanılan Türk Ulusal Bağımsızlık Savaşı'nı, 30 Ağustos 1922 Dumlupınar'ını, 9 Eylül 1922 İzmir'ini, 11 Ekim 1922 Mudanya'sını, 24 Temmuz 1923 Lozan'ını, 6 Ekim 1923 İstanbul'unu ve 29 Ekim 1923 Ankara'sını yok sayan bir hadsizlik manzumesidir. Atatürk'ü ilke ve devrimlerini, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesini ve 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir' tanımını reddedip tarihi gerçekleri umursamayarak Türk milletine hakaret eden bir küstahlık belgesidir. Bu bildiri, ABD'nin ülkemizi bölme hedefi haritası ile sabit olan Büyük Orta Doğu Projesi'ne hizmet ederek Türk Milleti'ni Lozan'dan vazgeçirip 105 yıl önce reddettiği, 103 yıl önce de yırtıp çöpe attığı Sevr Antlaşması'na mahkum etmeyi amaçlayan bir ihanet manifestosudur. Türk milleti 'Terörsüz Türkiye' tatlandırıcısı ile önüne sürülen bu zehri katiyen kabul etmez, etmeyecektir. Atatürkçü Düşünce Derneği ve milli merkez olarak, devletimizi yöneten ve yönetmeye talip olan tüm kurum ve kişileri bir kez daha uyarıyor, bu utanç belgesini dikkate almamaya ve bu küstahlığa cüret edenlere olanak sağlayanlardan hesap sormaya davet ediyoruz. 105 yıl önce emperyalizm patronajlı gerici-bölücü dayatmasının günümüzdeki tekrarına karşı parolamız tektir ve değişmez; ya istiklal ya ölüm."

Kaynak: ANKA / Yerel
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