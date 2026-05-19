Haberler

Eskişehir'de 19 Mayıs'ta basın açıklaması yasağı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADD, ÇYDD ve Eğitim-İş Eskişehir şubeleri, 19 Mayıs etkinliklerinde Vilayet Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isterken yasak gerekçesiyle engellendi. Grup, açıklamayı Eğitim-İş binası önünde gerçekleştirdi.

(ESKİŞEHİR) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Eğitim-İş Eskişehir Şubeleri tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Vilayet Meydanı'nda program düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ancak ADD, ÇYDD ve Eğitim-İş üyelerinin yapmak istedikleri basın açıklamasına, "Vilayet Meydanı'nda bunun yasak olduğu" gerekçesiyle izin verilmedi.

Bu nedenle grup açıklamayı Eğitim İş Şube binası önünde okudu.

"Türk milletinin ayağa kalktığı gün"

Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan ADD Eskişehir Şube Başkanı Mehmet Avci, şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919; emperyalizme, teslimiyete ve saray düzenine karşı Türk milletinin ayağa kalktığı gündür. 19 Mayıs umutsuzluğun değil direnişin, kulluğun değil yurttaşlığın, taassubun değil aklın ve bilimin meşalesidir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşi yalnızca bir kurtuluş savaşının değil, aynı zamanda çağdaş, laik ve demokratik Cumhuriyet'in kuruluş iradesinin başlangıcıdır. Bugün, aradan geçen 107 yıla rağmen Türkiye ne yazık ki yeniden ağır bir karanlığın içine sürüklenmiştir."

"Ülkemiz adaletsizliğin ve kutuplaştırmanın pençesine itilmiştir"

Cumhuriyet'in temel değerleri sistemli biçimde aşındırılmış, laik eğitim tasfiye edilmeye çalışılmış, hukuk siyasetin emrine sokulmuş, gençler geleceksizliğe mahküm edilmiştir. Ülkemiz yoksulluğun, liyakatsizliğin, adaletsizliğin ve kutuplaştırmanın pençesine itilmiştir. Gençlerimiz bilimle, sanatla, sporla ve özgür düşünceyle buluşması gerekirken işsizlik, umutsuzluk ve baskı düzeniyle karşı karşıya bırakılmıştır. Üniversiteler susturulmuş, öğretmenler değersizleştirilmiş, eğitim sistemi tarikat ve cemaat kuşatmasına terk edilmiştir. Cumhuriyet'in kazanımları birer birer hedef alınırken ülkeyi yönetenler halkın gerçek sorunlarını çözmek yerine algı siyasetiyle günü kurtarmaya çalışmaktadır.

"19 Mayıs ruhu teslim alınamaz"

Ancak unutulmamalıdır ki 19 Mayıs ruhu teslim alınamaz. Bu ülkenin aydınlık yüzü hala dimdik ayaktadır. Cumhuriyet sevdalıları, Atatürk gençliği, emekçiler, öğretmenler, kadınlar ve yurtsever milyonlar bu karanlığa boyun eğmeyecektir. Bu anlamlı günde ayrıca, Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerini savunma mücadelesinin en önemli kalelerinden biri olan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümünü de gururla kutluyoruz. 37 yıldır; laikliği, tam bağımsızlığı, hukukun üstünlüğünü, ulusal egemenliği ve çağdaş eğitimi savunan ADD, Cumhuriyet karşıtı kuşatmaya karşı halkın vicdanı olmuştur. Bugün bu mücadele her zamankinden daha yaşamsaldır.

"Gençlerin geleceğinin karartılmasına sessiz kalmayacağız"

Bizler; Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası Eskişehir şubeleri olarak açıkça ilan ediyoruz: Türkiye'nin çıkış yolu; yeniden tam bağımsız, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti anlayışına dönmektir. Çözüm; bilimsel eğitimdedir. Çözüm; liyakattedir. Çözüm; üretim ekonomisindedir. Çözüm; gençlerin özgürce düşünebildiği demokratik bir Türkiye'dedir. Çözüm, Atatürk Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerindedir. 19 Mayıs'ın devrimci iradesiyle bir kez daha haykırıyoruz: Ne tarikat düzenine teslim olacağız ne Cumhuriyet'ten vazgeçeceğiz ne de gençlerimizin geleceğinin karartılmasına sessiz kalacağız"

Kaynak: ANKA
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
'Kara kutu' denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı

"Kara kutu" elinde bavullarla kaçarken yakalandı
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü

NATO'ya ait savaş uçakları, İHA'yı anında düşürdü
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi

İsrail ordusu, kendi rezilliğini itiraf etti! Resmen çare bulamıyorlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına UEFA Avrupa Ligi finali şifresiz kanalda

Herkes ekran başına! Büyük heyecan şifresiz kanalda

Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı

Yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı! Kimler var kimler
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı
Daha önce hiçbir yönetim başaramamıştı! Sadettin Saran 8 ayda tarihe geçebilir

Ne Aziz Yıldırım ne de Ali Koç! Günler sonra hepsinin üstüne geçebilir
Samsunspor, Galatasaray'ın iki yıldızını istiyor

İşte Galatasaray'dan istediği iki isim! Alabilirse takımı uçururlar
Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili bomba iddia: Lüks araç vurgunu yapıp, şasi numarasını değiştirmiş

ROK neler yapmış neler! “Bu kadarına da pes” dedirten vurgun
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...

Seri katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...